UNIS Flyers maakt zich op voor het uitduel in Nijmegen 

HEERENVEEN: Met een dubbele 8-3 overwinning op zak, bereidt UNIS Flyers zich deze week voor op het duel met Nijmegen. AHOUD Devils is de laatste weken aan de weg aan het timmeren en bezet op dit moment de derde plaats in de BeNe-league.

Door overwinningen op Luik en Tilburg wist UNIS Flyers afgelopen weekend op te klimmen, weliswaar met meer wedstrijden gespeeld dan de concurrentie, naar de tweede plaats in de BeNe-league. Hierdoor staat UNIS Flyers nu nipt voor Nijmegen, dat zich vorige week op de transfermarkt begaf. Voormalig Flyers’ speler Wes Hendriks versterkt de verdediging van Devils. “Hendriks is een verdediger met een brok aan ervaring in de Nederland. Het is een goede aanwinst voor Nijmegen”, stelt hoofdcoach Mike Nason.

Beide ploegen stonden dit seizoen al één keer tegenover elkaar. Dit was voor de beker in Nijmegen. Toen vertrok UNIS Flyers met een 2-7 overwinning. Nason: “Nijmegen is een ploeg in vorm. Ze hebben de afgelopen weken goede resultaten geboekt. We moeten ze weerhouden van aanvallen en zorgen dat wij hen onder druk gaan zetten. Met Hrelja beschikt Devils over een sterke goalie.”

Het afgelopen weekend wisten verscheidende spelers het net te vinden. Cruciaal voor een goed resultaat. “Als enige team in de competitie beschikken wij over 4 volwaardige aanvalslijnen. We zien nu dat er meerdere lijnen goals gaan maken, waardoor we echt het verschil kunnen maken. Dit geeft vertrouwen. We spelen dit weekend één duel, dus geen reden om ons zelf te sparen vrijdag. We gaan er vol voor”, geeft Nason aan.