Wat doet dementie met je brein?

HEERENVEEN: Het valt moeilijk voor te stellen dat je hersencellen kunnen afsterven. Toch is dit de keiharde realiteit bij dementie. Dementie is eigenlijk een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Waarvan Alzheimer de meest heersende vorm is. Maar er zijn nog drie andere onbekendere soorten van dementie, die ieder anders toeslaan.

Het is algemeen bekend dat iemand met dementie vergeetachtig is. Maar veel mensen zijn onbewust van feit dat het ook iemands denken en taal aantast. Bij dementie sterven de zenuwcellen in de hersenen af. In sommige gevallen gaan de zenuwcellen zelf niet kapot, maar de verbindingen tussen de cellen. Naast Alzheimer zijn er drie andere veel voorkomende soorten dementie. Dit zijn vasculaire dementie, frontotemporale dementie(FTD) en Lewy-body-dementie. Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door problemen in de doorbloeding van de hersenen.

Wat opvalt is dat aanzienlijk veel mensen met vasculaire dementie te maken hebben gehad met hart- en vaatziekten. Ongeveer zestien procent van de mensen wordt getroffen door deze vorm van dementie. Een andere vorm van dementie is, frontotemporale dementie. Bij deze vorm van dementie verdwijnen in het voorste gedeelte van de hersenen, de frontale en temporale hersenkwabben, de hersencellen. Doordat deze hersenkwabben verminderd functioneren, wordt onder ander het taalbegrip aantast.

Daarnaast is er Lewy-body-dementie. Lewy-body-dementie is te herkennen aan schommelingen in iemands geestelijke achteruitgang. Iemand met Lewy-body-dementie heeft vaak verschijnselen van de ziekte van Parkinson. Dit valt te zien aan tremoren die het beven van lichaamsdelen zoals handen veroorzaken, stijfheid en langzame beweging. Daarnaast kunnen deze mensen ook afwijkend gaan lopen. Uiteindelijk verliest iemand met dementie de regie over zijn leven en wordt hij steeds afhankelijker van hulp.

Soms is er grote pech in het leven en ontwikkel je de ziekte voor je 65e. Naar schatting zijn er 12.000 mensen met dementie in Nederland jonger dan 65. Deze mensen zijn vaak nog werkzaam en hebben nog thuiswonende kinderen. Ze willen hun rol in de maatschappij niet verliezen en beseffen vaak beter dat ze ziek zijn. Dit roept gevoelens van machteloosheid en frustratie op. Helaas is dementie nog niet te genezen, wel bestaat er medicatie die de ziekte kan afremmen.

Artikel door: studenten van de PR & communicatie groep NHL