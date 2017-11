Basisschoolleerlingen namen tijdens de doedag een kijkje op de ‘grote’ school

HEERENVEEN – Het Bornego College organiseerde gisteren voor de basisschoolleerlingen in Heerenveen en Joure een doedag. Ruim 400 leerlingen van verschillende scholen uit Heerenveen en Joure kwamen op bezoek. Tijdens deze dag konden de achtstegroepers de school leren kennen en alvast snuffelen aan het schoolleven op het voortgezet onderwijs.

De basisschoolleerlingen staan op het punt om een belangrijke keuze te maken in hun nog jonge leven. Na acht jaar op de basisschool wordt het tijd om het oude nest te verlaten en naar de ‘grote’ school te gaan. Het Bornego College heeft de kinderen tijdens een aantal doelessen laten ervaren wat voor school het is en hoe er wordt lesgegeven.

Goed voor elkaar

Tijdens de doemiddag werd onder andere lesgegeven in Aardrijkskunde, Handvaardigheid, Nederlands, Wiskunde en Engels. Deze lessen stonden allemaal in het thema van ‘Goed voor elkaar’. Bij Handvaardigheid op Bornego Junior & Mavo werden de kinderen uitgedaagd om een 3dmasker van karton te maken. Bij de doelessen Nederlands werd uitgelegd wat fictie en non fictie is en werd er samen een verhaal gelezen. Ook werden er handige tips voor de iPad gegeven. Hoe zoek je snel iets op en hoe werken apps? Tijdens Wiskunde gingen de kinderen grafieken maken aan de hand van gewichtjes aan veerunsters. Hoe ver rekt de veer uit en hoeveel gewichtjes heb je hiervoor nodig? Bij de doeles Engels leerden de kinderen zich voor te stellen en bij Aardrijkskunde werden de atlasvaardigheden getest.

Tussen de lessen door konden de achtstegroepers op de foto en mochten zij, door middel van een green screen, zelf de achtergrond uitkiezen. Veel leerlingen gingen voor de maan. Populair was ook New York by day en by night. En de onderwaterontmoeting met een witte haai was gewild. De foto’s die gemaakt zijn kunnen door de leerlingen worden opgehaald tijdens de open dag op 31 januari. Ben je nog niet op de foto geweest? Kom dan op de open dag naar de green screen.

Volgende week woensdag 29 november zal er wederom een doedag worden georganiseerd op Bornego Junior & Mavo in Heerenveen.