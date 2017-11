Dans, Zang en Toneel voor kinderen en jongeren

Als jij Dans, Zang en Toneel houdt, dan is DZT wat voor jou. DZT staat voor

Dans, Zang en Toneel en wordt gegeven in Gorredijk door Eijer Producties.

Elke week wordt er les gegeven in twee van de drie disciplines,

bijvoorbeeld dans en zang. De week daarop krijg je zang en toneel en ga zo

maar door. Na een half jaar ga je werken de Musical Medley die rond Juni

2018 wordt opgevoerd. In deze voorstelling zijn onder andere voorproefjes

te zien van de musicals die elke groep gaat opvoeren in Juni 2019

DZT is er voor verschillende leeftijden, namelijk: 7+, 8+, 10+,11+, 12+,

13+ en 16+. Iedereen is altijd welkom om twee gratis proeflessen te doen.