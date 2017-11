Heerenveen verhoogt bijdrage ziektekosten

Om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen, biedt de gemeente Heerenveen ook in 2018 de keuze uit twee ziektekostenregelingen aan. Wethouder Coby van der Laan: “Mensen met een laag inkomen hebben het moeilijker om alle zorgkosten en eigen bijdragen te betalen. Speciaal voor deze inwoners bieden we deze regelingen aan. Na de invoering afgelopen jaar, maken op dit moment ruim 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder gebruik van een van beide. Een goede verzekering tegen meerkosten van zorg en ondersteuning helpt hen om een goede ziektekostenverzekering af te kunnen sluiten. Wij vinden het belangrijk dat al onze inwoners goed verzekerd kunnen zijn.”

Vrije keuze

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten twee regelingen aan te bieden aan de inwoners. Hierdoor kunnen zij kiezen wat het beste bij de eigen situatie past. Iedereen vanaf 18 jaar met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm kan in aanmerking komen en maakt zelf een keuze voor een van de twee regelingen. Inwoners met een bijstandsuitkering worden per brief benaderd. Mensen met een laag inkomen die geen uitkering ontvangen, kunnen de regeling zelf aanvragen bij de gemeente.

Heerenveen Zorgt Regeling

Het college heeft bij de Heerenveen Zorgt Regeling (HZR) gekozen voor een verhoging van het bedrag van € 120,- in 2017 naar € 144,- per jaar in 2018 om te gebruiken voor een aanvullende verzekering naar keuze. Door de klant moet wel aangetoond worden dat ze aanvullend verzekerd zijn.

Collectieve Zorgverzekering Minima

De Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) is de andere optie. Inwoners kunnen overstappen naar de AV Frieso Compleet van De Friesland Zorgverzekeraar. Een basisverzekering met een combinatie van aanvullende pakketten én het speciale gemeentepakket. Dit pakket betekent extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandheelkunde en eigen bijdrage Wmo of psychologische zorg.

De gemeente betaalt een deel van de premie direct aan De Friesland. De klant betaalt zelf dan nog € 131,40 per maand aan De Friesland.

Meer informatie is te vinden op www.heerenveen.nl. Op www.gezondverzekerd.nl staat alle informatie over de AV Frieso.