Heerenveen Midden heeft een nieuwe straat de: Prof.dr. Cleveringastraat

HEERENVEEN: Sinds kort heeft Heerenveen er weer een nieuwe straat bij. De Prof. dr. Cleveringastraat is een zijstraat van de Burg. Falkenaweg.

Rudolph Pabus Cleveringa geboren Appingedam, 2 april 1894 –overleden in Oegstgeest 15 december 1980 was een Nederlandse hoogleraar in de rechtsgeleerdheid. Hij werd bekend door zijn rede op 26 november 1940 aan de Leidse universiteit waarin hij protesteerde tegen het ontslag van Joodse collega’s. Later werd hij lid van de Raad van State, volgens de informatie op Wikipedia.

Foto Mieke Nijland