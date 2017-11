Sinterklaas komt met “lelijk eendje” naar Oudeschoot

OUDESCHOOT: De activiteitencommissie van Oudeschoot had ook dit jaar weer een prachtig programma bedacht om het jaarlijkse Sinterklaasfeest te vieren. Rond 13.30 uur stonden er dik honderd kinderen en ouders op het dorpsplein bij De Drie Pilaren te wachtten.

Voorgaande jaren kwam Sinterklaas en de Pieten met de boot aan. Helaas was dat dit jaar niet mogelijk. Het water was te hoog en het terrein bij aankomst te nat. Maar…..de Sint en de Pieten kwamen dit jaar met een prachtig vervoermiddel! Het gezelschap kwam aan in twee oudjes, waaronder een “lelijk eendje” en een “snoekebek”. De Sint was wel even de weg kwijt maar met een telefoontje van de organisatie wist Sint al snel de afrit A 32 naar Oudeschoot te vinden.

Er werd gezongen, gelachen en geroepen naar Sinterklaas en de Pieten. De Sinterklaas werd welkom geheten. Na welkom en uitdelen van de pepernoten ging de stoet in optocht naar het buurthuis ´t Skoatterhûs waar het feest verder werd gevierd.

©Foto Flitsnieuws.nl