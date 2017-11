Tjeerd Waterlander in 2018 lijsttrekker voor VVD Heerenveen, wethouder Siebenga stopt.

HEERENVEEN: Donderdagavond 23 november is Tjeerd Waterlander gekozen tot lijsttrekker van VVD Heerenveen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Tijdens een druk bezochte ledenvergadering is de gehele kandidatenlijst vastgesteld. Het resultaat is een lijst met goede kandidaten, een mix van ervaring en vernieuwing.

Op de plaatsen 2 tot en met 7 staan Marga Kuipers- Jansma, Jaap van Veen, Ilona Zwanenburg, Goffe Walsweer, Rolie Tromp en Jan Anton Koers. De eerste tien plaatsen worden compleet gemaakt door Tamara Sloothaak, Arie Kramp en Marc Lucas.

Na twee periodes hebben Zwany van Brussel-Wiebenga en Floris de Wit te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe raadsperiode.

Ook Siebren Siebenga zal niet terugkeren als wethouder. Siebenga (67 jaar) was 8 jaar wethouder en eerder 16 jaar raadslid, waarvan 8 jaar fractievoorzitter van de Heerenveense VVD. Na 24 jaar bestuurlijk actief te zijn geweest zegt hij nu de gemeentepolitiek vaarwel.

Lijsttrekker Waterlander is blij met de kandidaten op de lijst. “De VVD was de grootste partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017, onze ambitie is om op 21 maart 2018 de grootste in de gemeente Heerenveen te worden.”

De VVD heeft de afgelopen periode laten zien problemen van inwoners, instellingen en bedrijven serieus te nemen en de handen uit de mouwen te steken om deze op te lossen. Ook is Heerenveen nu weer een financieel gezonde gemeente.

De nieuwe VVD-kandidaatraadsleden gaan zich inzetten voor een veilige leefomgeving waar onze inwoners met plezier kunnen wonen, werken en recreëren. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen, er goede zorg is voor hen die dat nodig hebben en waar ruimte is voor initiatieven uit de samenleving. Lage lasten voor inwoners en bedrijven blijven voor de VVD een belangrijk uitgangspunt.

Definitieve kandidatenlijst VVD Heerenveen

1 Tjeerd Waterlander, Heerenveen

2 Marga Kuipers-Jansma, Gersloot

3 Jaap van Veen, De Knipe

4 Ilona Zwanenburg, Heerenveen

5 Goffe Walsweer, Oranjewoud

6 Rolie Tromp, Heerenveen

7 Jan Anton Koers, Nes

8 Tamara Sloothaak, Heerenveen

9 Arie Kramp, Heerenveen

10 Mark Lucas, Heerenveen

11 Rinze Bouius, Heerenveen

12 Marjo Vuist, Heerenveen

13 Arno ter Hart, Akkrum

14 Gerard Adema, Tjalleberd

15 Marcella Rijkschroeff-Gordon, Heerenveen

16 Melle de Jager, Heerenveen

17 Michel van Doorn, Heerenveen

18 Nynke Sijtsma, De Knipe

19 Marten Dijkstra, Aldeboarn

20 Ulbe Bijlsma, Nes

21 Erik Schot, Heerenveen

22 Jetteke van den Berg – de Jong, Heerenveen

23 Bram van Kruistum, Heerenveen

24 Jacobus Corbijn, Heerenveen

25 Peter Pranger, Heerenveen

26 Jur Georgius, Oranjewoud

27 Wietske van der Schaaf, Aldeboarn

28 Gerard van Brussel, Heerenveen

29 Foppe Hemminga, Terband

30 Piet Vellinga, Akkrum

31 Siebe Homminga, Heerenveen