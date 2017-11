10 december nieuwe dienstregeling openbaar vervoer in Friesland en Groningen

Met ingang van zondag 10 december geldt er een nieuwe dienstregeling voor het bus- en treinvervoer in de provincies Friesland en Groningen. Dit houdt in dat sommige lijnen gewijzigde vertrektijden hebben of een andere route rijden. Meer informatie en alle wijzigingen zijn te vinden op www.arriva.nl/dienstregeling.

De dienstregeling is in samenwerking met de provincies Friesland en Groningen tot stand gekomen. Het Rocov – de reizigersorganisatie – heeft advies over de dienstregeling uitgebracht. Ook gemeenten hebben hun inbreng gehad.

Wijzigingen busdienstregeling Friesland

In de busdienstregeling in Friesland worden op diverse lijnen aanpassingen gedaan in de aankomst- en vertrektijden om bijvoorbeeld de aansluiting met treinen te verbeteren. De belangrijkste wijzigingen zijn:

De reistijd tussen Noord-Holland en Leeuwarden wordt 10 minuten korter. Lijn 350 rijdt niet meer via Bolsward maar rechtstreeks vanaf kop Afsluitdijk naar Leeuwarden. De vertrektijden wijzigen om goed op de aangepaste dienstregeling van lijn 135 in Den Oever te kunnen aansluiten.

Lijn 90 is een nieuwe lijn van Heerenveen via Joure, Sneek en Bolsward naar Kop Afsluitdijk. Lijn 90 sluit bij Kop Afsluitdijk aan op de Qliner naar zowel Noord-Holland als Leeuwarden en rijdt op werkdagen tot ongeveer 20:00 uur.

Op werkdagen rijden er extra ritten op lijn 192. Deze ritten vervangen Qliner 350 die en snellere route naar Leeuwarden gaat rijden. Lijn 192 rijdt op werkdagen overdag minimaal een keer per uur, tijdens de spitsperioden twee keer per uur. Op werkdagen overdag worden lijn 192 en lijn 44 gekoppeld. Gedurende de avonduren en weekenden blijft de koppeling tussen lijn 92 en 44 bestaan.

Lijn 44 wordt op werkdagen in Bolsward gekoppeld met lijn 192 in plaats van met lijn 92. Hiermee wordt een snellere reis naar en van Leeuwarden mogelijk.

Lijn 20/21 rijdt tijdelijk een aangepaste route in Hurdegaryp vanwege werkzaamheden aan de Rijksstraatweg. Hierdoor zijn de vertrektijden aangepast.

De ritten van lijn 48 vanuit Heerenveen rijden op werkdagen in Lemmer door als lijn 42 richting Sneek.

Lijn 70 gaat via het P+R terrein rijden. Samen met lijn 71 en lijn 10 (Stadsdienst Westeinde) wordt een regelmatige verbinding tussen het P+R terrein en het busstation onderhouden.

De vertrektijden van lijn 71 zijn met circa 15 minuten vervroegd. Dit heeft te maken met de wijzigingen van Qliner 350. Lijn 71 gaat, net als lijn 70, via het P+R terrein rijden.

In de avonduren en weekenden gaat lijn 1 via P+R LF2018/WTC rijden. Samen met lijn 71 wordt dan nog minimaal twee keer per uur tussen Busstation en parkeerterrein gereden. Voor bezoekers van Culturele Hoofdstad een mogelijkheid om ook in de avonduren en weekenden goed van de P+R locatie gebruik te kunnen maken.

Wijzigingen Noordelijke treinlijnen

Op de treintrajecten van Arriva in Fryslân blijft de dienstregeling veelal gelijk aan de huidige dienstregeling. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

De vertrektijden tussen Leeuwarden en Stavoren wijzigen. Op werkdagen vertrekt de trein om .22 uit Leeuwarden en om .24 uit Stavoren. Op zaterdag en zondag vertrekt de trein om .22 uit Leeuwarden en om .19 richting Leeuwarden.

De treinen van Groningen naar Leeuwarden gaan op zondag volgens hetzelfde patroon rijden als de andere dagen van de week. De sneltrein vertrekt dan namelijk om .42 uur en de stoptrein om .21 uur.

Op zaterdagochtend veranderen de vertrektijden van de eerste twee treinen vanuit Harlingen om in Leeuwarden een betere aansluiting te bieden op de intercity naar Zwolle.

Begin 2018 wordt het station in Roodeschool verplaatst. Een aantal treinen gaan na pasen 2018 doorrijden naar het nieuwe station Eemshaven met daar een aansluiting op de boot van en naar Borkum.

De treinen naar Weener vertrekken met ingang van de nieuwe dienstregeling nu ’s avonds en op zondag ook, net als overdag, om .53 uur vanuit Groningen.

De treinen van Groningen naar Veendam vertrekken ’s avonds en op zondag om .23 uur. Van maandag t/m zaterdag vertrekken de treinen vanuit Veendam naar Groningen drie minuten later.

Op arriva.nl/dienstregeling kunnen reizigers via de reisplanner meer informatie vinden over dienstregeling.