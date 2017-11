Heren Delta Impuls 1 niet opgewassen tegen ‘tafeltennisgeweld’ van aanstaand kampioen

HEERENVEEN: Arnoud Hofman, Wadse Temme, Hans Vlig en Sander Derkx streden op vrijdagavond 24 november voor hun laatste promotiekans naar de landelijke 3e-divisie. In de promotiepoule van de Noordelijke 1e-divisie ontvingen zij koploper Assen 2: Peter Zwama, Heleen Mulderij en Richard Lubbers. Op de eigen ‘Haskerdijker bodem’ moesten er vier punten (op onderling resultaat zelfs vijf) goedgemaakt worden.

In de beginfase bleek dat beide ploegen niet voor niks plaats één en twee bemannen. Zij gaven elkaar tot en met de zesde wedstrijd geen enkele ruimte. Arnoud won, na een 2-0 voorsprong, moeizaam van een sterke comeback makende Lubbers; 3-2. Zwama en Mulderij bleven vervolgens Wadse en Hans overtuigend de baas. Arnoud en Sander overleefden in het dubbelspel twee matchpoints, maakten een 0-2 achterstand goed en trokken de stand gelijk. Lubbers bracht Assen daarna weer op voorsprong door een 2-3 zege op Wadse; het lukte Lubbers nu wél om een 2-0 achterstand ongedaan te maken. Arnoud won voor de tweede keer dit seizoen met 3-0 van Mulderij, maar toen was de ‘Heerenveense koek’ op. Assen liep uit naar een 3-7 overwinning, mede dankzij een overwinning van Zwama op Arnoud. In Assen ging Arnoud nog met 3-0 onderuit, dit keer capituleerde hij pas in de vijfde game (11-13).

Dankzij deze uitslag lijkt de strijd in de promotiepoule gestreden. Assen 2 heeft nog maar enkele punten nodig voor het behalen van het kampioenschap. Volgende week rest Delta Impuls 1 nog een wedstrijd ‘om des keizers baard’ tegen Assen 3. Sander, Hans, Wadse en Arnoud zullen proberen deze wedstrijd én het seizoen met een goed resultaat af te sluiten.