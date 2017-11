UNIS Flyers heeft weg omhoog definitief gevonden

NIJMEGEN – Het was de vraag of UNIS Flyers de euforie van de dubbele zege van vorig weekeinde om kon zetten in vertrouwen. Dat bleek vrijdagavond in Nijmegen waar in een weinig verheffend duel Ahoud Devils met 3-4 (1-2, 2-2, 0-0) werd verslagen.

Het treffen met de verrassend goed in de BeNe-League presterende Nijmeegse ploeg kon volgens coach Mike Nason het best als ‘saai en weinig verheffend’ betiteld worden. ,,De ambiance was drama, het spel van beide teams degelijk en alleen het scoreverloop zorgde voor spanning’’, aldus Nason.

UNIS Flyers kwam eerst op achterstand. Voormalig Flyers-speler Wesley Hendriks zette de thuisclub op voorsprong. Die werd door uitblinker Adam Bezak halverwege de eerste periode tenietgedaan. Door een powerplaygoal van Pippo Limnell Finocchiaro leidde UNIS Flyers na het eerste part verdiend met 2-1.

Halverwege de wedstrijd leek Adam Bezak de zege veilig te stellen met zijn tweede goal. Leek, want Nijmegen toonde veerkracht en profiteerde van een mindere fase bij UNIS Flyers. Copier en Houkes passeerden doelman Sjoerd Idzenga en brachten Nijmegen langszij; 3-3..

Het was Adam Bezak die nog voor het einde van de tweede periode, zo bleek na zestig minuten, de gamewinning-goal voor zijn team binnenschoot. Zijn tweede hattrick op rij – ook vorige week in het met 8-3 gewonnen uitduel met Tilburg Trappers Toeksomstteam wist de Slowaakse import aanvaller driemaal te scoren- was dit keer nog belangrijker.

,,Adam stond gelukkig weer op scherp en zorgde er mede voor dat we met de drie punten de bus in konden stappen’’, zei Nason. ,,Niet geweldig, wel degelijk. Een uitwedstrijd winnen is altijd goed, prettig voor het gevoel. Het geeft aan dat we de weg omhoog hebben te pakken. Zo ging het vorig seizoen ook vaak, niet hoogstaand maar zakelijk de klus klaren. Zo was het nu ook. Die derde periode zijn we niet in gevaar geweest.’’

UNIS Flyers doet dankzij de inmiddels drie op rij gehaalde zeges weer in de top van de ranglijst van de BeNe-League. ,,Van wedstrijd tot wedstrijd kijken. Als we blijven winnen dan is alles nog mogelijk’’, weet UNIS Flyers coach Mike Nason, die zaterdag met zijn team in Thialf het Belgische Chiefs Leuven (aanvang 20.00 uur) ontvangt en een dag later in Eindhoven Kemphanen bestrijdt.