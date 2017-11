Wedstrijdverslag Quick Stick – Leeuwarden

In een matige Friese derby was het Quick Stick dat de punten in Heerenveen hield. Quick Stick was beter, maar speelde niet erg overtuigend en had moeite het verschil in doelpunten uit te drukken. Uiteindelijk was 1 treffer voldoende om de drie punten binnen te halen en als herfstkampioen de winterstop in te gaan.

Quick Stick begon goed aan de wedstrijd, ondanks dat Leeuwarden zich ver op de eigen helft terugtrok. Zo was Eline van de Bosch in de tweede minuut al dicht bij een treffer, haar inzet belandde echter op de legguards van de keepster. Ook twee strafcorners waren niet aan de Heerenveense ploeg besteed. Naarmate de eerste helft vorderde verliet Leeuwarden de verdedigende stellingen steeds meer. Dit resulteerde in de 20ste minuut in een backhandschot van Hinke Tettero, dat eenvoudig kon worden gekeerd. Het vervolg van de eerste helft speelde zich voornamelijk op het middenveld af, en gescoord werd er nog niet.

In de tweede helft bleef Quick Stick de bovenliggende ploeg en kwam het ook steeds dichter bij een doelpunt. Zo schoot Anne Marte Brink in de 43ste minuut hard op goal, maar wist Veroniek van Avermaete haar rechterhand goed tegen de bal te krijgen. Twee minuten later was het wel raak toen Eline van den Bosch de bal voorgaf en Meran Horsten de bal vervolgens het doel in pushte. Niet veel later werd het bijna 2-0, maar het schot van Eline van den Bosch ging net naast. Vervolgens kreeg Leeuwarden een strafcorner. De poging werd echter goed verwerkt door de verdediging van Quick Stick. Aan de andere kant kreeg Quick Stick ook nog een tweetal strafcorners, maar ook deze leverden geen treffer op. Richting het eind van de wedstrijd probeerde Leeuwarden nog wat te forceren door een speelster van achteruit door te schuiven, maar echt gevaar leverde dat niet meer op, waardoor de wedstrijd eindigde in een nipte 1-0 zege voor Quick Stick.

Door deze overwinning en het verlies van concurrent Groninger Studs. gaat Quick Stick met 3 punten voorsprong op de nummer twee de winterstop in. Tijdens de winterstop speelt Quick Stick in de zaalcompetitie in de topklasse, na twee jaar op rij ongeslagen kampioen te zijn geworden in de subtop-klasse. Op 9 december speelt de ploeg in Sportstad Heerenveen de eerste wedstrijden tegen GCHC en Wageningen. Op het veld gaat de competitie weer verder op 11 maart.