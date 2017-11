Zaterdag 2 december Mildamcross

AV Heerenveen organiseert in dit winterseizoen voor de 30e keer de Sport 2000 Faber Sport Wintercompetitie Zaterdag 2 december wordt in Mildam de derde loop in deze competitie gehouden. Deelnemers die aan minimaal 4 van de 6 wedstrijden deelnemen krijgen een plekje in het eindklassement en ontvangen tevens een aandenken aan deze dertigste keer.

Zoals gebruikelijk in de Wintercompetitie kan er weer worden gekozen uit twee afstanden, deze keer 5 km. en 10 km. Het uitdagende parcours voert, vanaf de sportvelden bij vv. Mildam door de bossen van Mildam, Katlijk en Oranjewoud. Zowel recreanten als wedstrijdlopers kunnen aan deze cross deelnemen. Voor de 5 km. geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. Voor de 10 km is dat 16 jaar.

De start is om 11:00 uur en vanaf 09:30 kan worden ingeschreven in de kantine van vv Mildam aan de Wissel 2a in Mildam. Uitgebreide informatie, inclusief een routekaartje kan worden gevonden op de website van AV Heerenveen http://avheerenveen.nl/wedstrijden/wintercompetitie/mildamcross

De foto is bij de Mildamcross van 2016 gemaakt door Toli Schanssema