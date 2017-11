WOLVEGA: Op vrijdagavond 24 november zijn de hulpdiensten opgeroepen voor een lek in een CO2-tank bij het bedrijf Motip Dupli aan de Wolfraamweg in Wolvega. Een korte tijd was een nevelachtige wolk te zien. Burgemeester Van de Nadort: “De lekkage heeft geen gevaar voor de volksgezondheid opgeleverd. De vrijgekomen CO2 was snel verdwenen.”

Motip Dupli werkt met gevaarlijke stoffen en valt onder de bestuurlijke verantwoordelijk heid van de provincie. Om risico’s te beperken, moet het bedrijf aan veel veiligheids voorschriften voldoen. Op dit moment doet een onafhankelijke partij onderzoek naar de oorzaak van de lekkage.

De tank hoort bij een blusinstallatie voor een opslag die in aanbouw is. Vrijdagmiddag is de tank met CO2 gevuld, zodat de blusinstallatie getest kon worden. De lekkende tank is nu leeg. Voor de blusinstallatie wordt een volledig nieuwe tank geplaatst.