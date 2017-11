Gezellige kerstmiddag voor kinderen in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN: Op woensdagmiddag 13 december wordt er een gezellige kerstmiddag voor de jeugd gehouden in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein 48 in Heerenveen. Van 15.00 tot 16.30 uur kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar er meedoen aan allerhande activiteiten, zoals voorlezen en schminken. Daarnaast kan er twee keer worden geknutseld en wordt er driemaal een spel gedaan.

De bibliotheek heeft deze leuke middag rond kerst georganiseerd in samenwerking met studenten van het Friesland College. Deelname is gratis en liefhebbers hoeven zich niet aan te melden.

Wie die woensdagmiddag dan toch in de bieb is, kan meteen een mooi kerstboek meenemen of een ander geschikt boek voor in de kerstvakantie.