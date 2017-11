Sinterklaas uitgifte bij Speelgoedbank Heerenveen

HEERENVEEN – De Speelgoedbank Heerenveen organiseert nu voor de 5 de keer een Sinterklaas uitgifte voor gezinnen die het niet breed hebben.

De uitgiften zijn verspreid over drie weken en de ouders/verzorgers kunnen speelgoed uitzoeken voor elk kind in het gezin wat nog op de basisschool zit.

Dit jaar is de eerste uitgifte gestart op 18 november en de tweede was afgelopen zaterdag. Tijdens deze uitgifte kwamen meer dan 40 gezinnen langs om speelgoed uit te zoeken voor de kinderen. Elk kind kon 3 schoencadeautjes, 2 gewone cadeautjes en 2 boeken en 1 knuffel krijgen.

Zaterdag 2 december is de laatste dag voor de Sinterklaas uitgifte. Daarna is de speelgoedbank gesloten tot eind januari. De uitgiften van 2018 is de laatste zaterdag van de maand behalve in de vakantieperiode. De eerste datum is 27 januari 2018.

Naast dat de Speelgoedbank speelgoed weggeeft, ontvangt de speelgoedbank ook graag speelgoed. Speelgoed wat compleet, heel en schoon is wordt nog een keer nagekeken en kan dan worden weggegeven aan de gezinnen die leven op of net boven bijstandsniveau. De inname vindt plaats op dezelfde dag als de uitgifte (laatste zaterdag van de maand).

Op de Facebookpagina Speelgoedbank Heerenveen worden de data van uitgifte aangekondigd. Ook is de speelgoedbank altijd opzoek naar vrijwilligers om te helpen het speelgoed na te kijken en schoon te maken. Wie belangstelling heeft, kan een mail sturen naar info@speelgoedbankheerenveen.nl