10 signalen bij vergeetachtigheid

FRYSLAN: Zelf vaststellen of iemand beginnende dementie heeft is een moeilijke klus. Want wanneer wordt vergeetachtigheid echt ernstig? De verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Toch zijn er vaak subtiele en terugkerende signalen waaraan beginnende dementie herkend kan worden. Hierbij valt te denken aan geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in het karakter. Om te bepalen wanneer vergeetachtigheid problematisch wordt heeft Alzheimer Nederland een lijst opgesteld met 10 signalen van dementie.

Let op: de hieronder beschreven signalen wijzen op dementie, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Indien u een vermoeden heeft dat er sprake is van dementie, dan kunt het beste uw arts raadplegen.

De 10 signalen van dementie

Vergeetachtigheid Problemen met dagelijkse handelingen Vergissingen met tijd en plaats Taalproblemen Kwijtraken van spullen Slecht beoordelingsvermogen Terugtrekken uit sociale activiteiten Veranderingen in gedrag en karakter Onrust Problemen met het zien

Wilt u naast het herkennen van dementie signalen ook dementievriendelijk worden? Dat kan! Op www. samendementievriendelijk.nl kunt u een gratis training GOED omgaan met dementie volgen. In de training leert u beter contact te maken als u een onbekende met dementie tegenkomt. Deze training kunt u zelf volgen, maar u kunt ook een team uitnodigen om één of meerdere trainingen te doen. Op deze manier steunt u mensen met dementie door zelf te bouwen aan een dementievriendelijke samenleving.

Bezoek hier onze facebook pagina.

Voor meer informatie kunt u onze facebookpagina bezoeken.

https://www.facebook.com/DementieVriendelijkHeerenveen/

Artikel door: studenten van de PR & communicatie groep NHL