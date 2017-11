HEERENVEEN: De allereerste Nationale Snertdag op unieke locatie in Friesland! Snert is een oer-Hollandse traditie in de winter en die ambities heeft de organisator van de Nationale Snertdag ook om hier een jaarlijks evenement van te maken.

Op zondag 10 december is het onze droom om zo veel mogelijk mensen in Nederland samen te brengen door middel van iets oerHollands: snert. Op meer dan 50 locaties in Nederland vindt deze speciale dag plaatst en komen naar verwachting rond de 1.000 mensen tegelijkertijd samen.

Ook in Friesland zijn er twee locaties die deelnemen aan de Nationale Snertdag 2017. In Nederland geven veel (alleenstaande) 50-plussers aan dat ze de zondag maar een vervelende ‘snertdag’ vinden. De kids zijn druk en het normale leven ligt even een dagje stil. Daarnaast wordt er niet uitgekeken naar de donkere decembermaand en specifiek de feestdagen.

Middels de Nationale Snertdag zorgen wij er samen voor een ‘snertmaand’ wel degelijk een feestmaand kan zijn. Simpel en o zo gezellig!

Op zondag 10 december om 16.00 vindt de Nationale Snertdag op vele locaties plaats en iedereen is welkom. Voor slechts €5,- wordt een kop huisgemaakte snert aangeboden. Lust je nou geen snert? Geen probleem, het draait om de gezelligheid en ontmoeting.

Aanmelden doe je via de Klup-app of via de website. Locaties in Friesland Leeuwarden – De Walrus Heerenveen – ‘t Gerecht.

Meer locaties volgen. De Nationale Snertdag is bedacht en georganiseerd door social app Klup in samenwerking met enthousiaste 50-plussers in Nederland.

Meer informatie over de Nationale Snertdag vind je op www.nationalesnertdag.nl. Hier geef je ook eenvoudig aan of je aanwezig zult zijn bij dit speciale evenement.