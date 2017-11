Informatieavond Nordwin College Heerenveen druk bezocht!

HEERENVEEN:Dinsdag avond 28 november was er voor ouders en leerlingen van groep acht de gelegenheid om kennis te maken met het VMBO-groen onderwijs in Heerenveen.

Na ontvangst kregen vele geïnteresseerden een rondleiding door de school waar leerlingen aan de slag waren met theorie en praktijk. Naast de groene vakken Bloem & Styling, Groen & Recreatie, Dier & Welzijn en Plant & Productie en Voeding& Gezondheid kon een kijkje worden genomen in de Legostudio bij Techniek. Verder was er de mogelijkheid om voorlichting te krijgen over het onderwijsprogramma van het Nordwin College.

Veel bekijks trokken de beelden van de mini camera’s die vorige week in enkele nestkastjes bij Dier & Welzijn waren geplaatst. Bij de ECO-team stand kon water met een smaakje worden getapt.

Thema stands in de Plaza

Na de rondleidingen was er in de Plaza gelegenheid om vragen te stellen over dyslexie, toelating, zorg, persoonlijke coaches of zij instroom klas 3. Ook met vragen over het antipest beleid, mentoren, internationalisering en het ECO- team kon men terecht bij de aanwezige collega’s.

Op woensdag 7 februari 2018 is er de Doedag voor leerlingen van groep 8, Via de site , Nordwincollege.nl , kan een leerling zich opgeven met een voorkeur van het ochtend-middagprogramma. De leerlingen krijgen dan korte lesjes van vakken die ze ook op het Nordwin College aangeboden krijgen s’ Avonds is er op 7 februari ook nog een Open Avond vanaf 18.30- 21.30 uur waar iedereen van harte welkom is.