Nienke sieraden komt met een nieuwe crowdfunding-actie!

HEERENVEEN: ExNienke met een nieuwe crowdfunding-actie!act een jaar na de succesvolle crowdfunding actie van vanNienke sieraden, om een tweede vestiging in Heerenveen te kunnen openen, komt

“Van éénmanszaak in Gouda naar een bedrijf met twee vestigingen, een continue groeiend en groot klantenbestand en 7 medewerkers. Om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen, om voorop te blijven lopen in de technologische ontwikkelingen van mijn vak én om iets te willen kunnen doen wat mijn collega’s nog niet allemaal zelf doen gaan we investeren in een moderne

LASER LAS en LASER GRAVEER MACHINE.” aldus Nienke.

Met deze laser machines zijn we in staat om precisie werk te leveren wat in mijn regio’s nog maar weinig wordt aangeboden en bovendien kunnen we zo voor beide vestigingen beduidend goedkoper én sneller de opdrachten uitvoeren die we tot dusverre moesten uitbesteden. Ik investeer in deze laser apparatuur voor een totaal bedrag van ruim 35.000 euro. Van dit bedrag is 60% al bij elkaar uit eigen middelen en andere kredieten voor de lasergraveer machine. Om de investering compleet te maken zoek ik voor de laserlasser nog een bedrag van 15.000 euro in de vorm van VIP klanten.

Nienke vervolgt haar verhaal: “Mijn VIP KLANTEN zijn mensen of bedrijven die bereid zijn een bedrag naar mij over te maken en daarvoor in de plaats tot het dubbele van de inleg in kadocheques terug ontvangen. De cheques zijn direct te verzilveren in één van mijn winkels en mogen ook worden weggegeven als bijvoorbeeld relatiegeschenk of cadeau aan vrienden en familie. De cheques blijven onbeperkt geldig. Alle VIPKLANTEN krijgen daarnaast een persoonlijke vipklanten pas die een jaar lang 15% korting geeft op alle uitgaven in één van mijn winkels. Er zijn slechts een beperkt aantal SUPER-VIP-KLANTEN pakketten beschikbaar.”

De vorige crowdfunding heeft bewezen hoe succesvol dat kan zijn én hoe belangrijk de betrokkenheid van je klanten en je netwerk is voor je bedrijf. Die betrokkenheid wil Nienke graag nog eens onderstrepen en daarom mensen de kans bieden nog eens mee te profiteren van deze actie zo vlak voor de feestdagen.

Het standaard vip pakket bestel je voor 250 euro en er zijn nog een beperkt aantal supervip pakketten beschikbaar.

Lees alle details op de website van Nienke, of bestel direct via deze link SUPER VIP klant

WIl je optimaal profiteren van dit aanbod en betrokken blijven bij vanNienke? Bestel dan vandaag nog je (super-)vip pakket. Er zijn er nog slechts 5 beschikbaar!

Bekijk hier het promotiefilmpje: https://youtu.be/pbd7m5GqIMM en lees alles op www.vannienkesieraden.nl/supervip