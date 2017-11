Voorlichtingscontainer brandweer officieel in gebruik genomen

TERHERNE: Op woensdag 29 november namen burgemeester Fred Veenstra (De Fryske Marren) en commandant Wim Kleinhuis de voorlichtingscontainer officieel in gebruik. De openingshandeling vond plaats in het Kameleondorp in Terherne.

De voorlichtingscontainer wordt ingezet bij activiteiten en evenementen in de provincie. De container is twaalf rode vierkante meter en de publiekstrekker is ín de container te vinden: de Kameleonrace. Een spel voor jong en oud waar je een boerderij moet zien te blussen door zo snel mogelijk vragen over brandveiligheid te beantwoorden. Het spel is compleet met rook, miniaturen en digitale visualisaties.

Brandweermedewerkers gaan bij de container het gesprek aan met bezoekers op verschillende evenementen door de hele provincie. Door de vragen over brandveiligheid komt het gesprek met bezoekers vaak al snel op de eigen woon- en leefsituatie. Behalve voor de Kameleonrace is er in de container ook ruimte voor allerhande voorlichtingsmaterialen.

Spelenderwijs worden kinderen maar ook volwassenen geattendeerd op brandveilig leven. Het voorlichtingsspel heeft de naam De Kameleonrace meegekregen. Het welbekende duo Hielke en Sietse beleven veel met hun boot De Kameleon. De vader van Hielke en Sietse is naast smid, ook commandant van de brandweer.

Tijdens het spel is er brand uitgebroken in een boerderij. Door uitdagende vragen kan een antwoord worden gegeven. Vragen die zoal aan de orde komen zijn: vlam in de pan, de rookmelders, CO, schoorsteenbranden en het hebben van een vluchtplan. Het goede antwoord brengt De Kameleon dichter bij de brandende boerderij om hulp te bieden.