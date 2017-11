VVD wil goede bereikbaarheid tussen Friese dorpen en de Randstad

HEERENVEEN: VVD Heerenveen vindt een goede verbinding via het spoor tussen de dorpen uit haar gemeente en de Randstad belangrijk. Doordat er een goede verbinding is kunnen inwoners uit de gemeente Heerenveen in de Randstad werken en in de Friese gemeente wonen. Een goede verbinding is goed voor de economie. Daarnaast is openbaar vervoer duurzaam en helpt het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen.

VVD Heerenveen is dan ook verbaasd over de vandaag verschenen berichtgeving dat vanaf december de intercitytrein tussen Leeuwarden en Den Haag niet meer stopt op de stations Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega. Als reden hiervoor is aangegeven dat de reistijd van reizigers die vanuit Leeuwarden naar Den Haag (en omgekeerd) reizen veel korter wordt. Echter voor veel inwoners van het dorp Akkrum en omstreken wordt de reistijd veel langer.

Reden voor VVD-raadslid Zwany van Brussel hierover vragen te stellen aan het College. Zij wil weten of een dergelijk aangepast schema is overlegd met het College van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast wil de VVD weten of het College het met de VVD eens is dat Akkrum een belangrijke opstapplaats is en een verlengde reistijd van 25 minuten voor opstappers uit de dorpen onaanvaardbaar is.

Tenslotte roept van Brussel namens de VVD het College op om zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met de NS, samen met de Provincie, de gemeente Leeuwarden (Jirnsum-Grou) en de gemeente Weststellingwerf (Wolvega).