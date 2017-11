Fairtrade Certificaat  voor Stichting Sport Fryslân

HEERENVEEN: Op 29 november heeft Anne Jochum de Vries – directeur van Sport Fryslân – het Fairtrade certificaat ontvangen. Wethouder Coby van der Laan heeft dit namens de werkgroep (H)eerlijk Heerenveen overhandigd. Sport Fryslân gebruikt namelijk een aantal Fairtrade producten, zoals koffie, thee en cacaodrink, en ook de nieuwe werktafels zijn van duurzaam FSC hout.

De wethouder, die al jaren ambassadrice is voor de bewustwording over eerlijke handel, overhandigde ook een voetbal met het Fairtrade keurmerk aan Sport Fryslân. In de gemeente Heerenveen is deze bal een keer eerder overhandigd aan VV Oudeschoot, tot nu toe de enige voetbalvereniging met een Fairtrade certificaat. Sportieve certificaathouders zijn verder Bowling- en Partycentrum, Golfclub Heidemeer en Mountain Network Heerenveen.

Namens de Werkgroep (H)eerlijk Heerenveen daagt Coby van der Laan meer sportverenigingen uit het voorbeeld van Sport Fryslân te volgen. Sport Fryslân wil graag een actieve rol gaan spelen in de bewustwording van eerlijke handel bij sportverenigingen. Hoe bewuster er wordt gekozen voor Fairtrade producten in bijvoorbeeld sportkantines, hoe meer mensen in ontwikkelingslanden een eerlijke boterham kunnen verdienen. Door die bewuste keuze voor Fairtrade producten kan een verschil worden gemaakt. Fairtrade staat voor eerlijke handel. Het zorgt ervoor dat de boeren en producenten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en kunnen investeren in zichzelf, hun familie en in de gemeenschap waarin zij leven.

Steeds meer bedrijven bieden duurzame en Fairtrade producten aan; restaurants, supermarkten, winkels en bedrijven die het (H)eerlijk Heerenveen certificaat hebben ontvangen (ruim 65 in de gemeente Heerenveen), zijn de voorlopers die ongetwijfeld snel navolging krijgen. Dat maakt het voor consumenten steeds makkelijker om (h)eerlijk te winkelen en te sporten.

Heerenveen heeft in oktober 2016 de titel Fairtrade gemeente behaald. Een groep enthousiaste ondernemers en vrijwilligers is, onder de noemer (H)eerlijk Heerenveen druk aan het werk om Fairtrade net zo vanzelfsprekend te laten zijn, als Fairplay dat in de sport is.