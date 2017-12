Kleuters van het Vogelnest nemen hun nieuwe aanwinst voor in de zandbak in gebruik

Donderdagmiddag hebben de kleuters van OBS het Vogelnest hun nieuwe aanwinst voor de zandbak in gebruik genomen.

De machine is gebouwd door Tames van Swol die als hobby van metaalafval meerdere types kranen heeft gebouwd.

Deze kraan is een zogeheten dragsjofel en wordt gezien als de voorloper van de hydraulische kraan. Voor de kleuters is dat verhaal niet zo belangrijk. Zij kunnen vanaf nu heerlijk spelen in het zand. Door de werking van de kraan en de tegenbeweging die ze moeten maken met de handels is het ook nog zeer goed voor hun motoriek.