Arjen van der Grijn signeert zijn boek bij Binnert Overdiep

HEERENVEEN – Meestergrimeur Arjen van der Grijn – de man achter alle typetjes van Van Kooten en De Bie, Jiskefet en meer dan 1.000 andere producties – komt zondag 3 december zijn boek ‘Grijngrime’ signeren in boekhandel Binnert Overdiep in Heerenveen.

Dit doet hij van 15.00 tot 16.00 uur. Naast signeren zal Arjen ook enkele grimeerspullen en technieken laten zien.

Grimeren is niet alleen een ambacht, het kan ook kunst zijn. Het werk van Arjen van der Grijn is daarvan het levende bewijs. Grijngrime is een ode aan het oeuvre dat hij in 50 jaar heeft opgebouwd.

Grijngrime biedt geen compleet overzicht, daar is geen beginnen aan. Het is een boek vol verhalen van en over de mensen die Arjen in die 50 jaren ‘onder handen’ heeft gehad. Het toont ook de achterkant van zijn werk en de invloed die het heeft op de artistieke prestaties van de karakters en typetjes die hij creëert. De ruim 200 prachtige beelden en de bijzondere vormgeving maken Grijngrime tot een lust voor het oog.

Grijngrime bevat bijdragen van onder meer Kees van Kooten en Wim de Bie, Herman Koch, Michiel Romeyn, Kees Prins, Jack Wouterse, Erik van Muiswinkel, Steven de Jong, Rients Gratama, Ira Judjovskaja, Syb van der Ploeg en Youp van ’t Hek.