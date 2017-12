Druk bezochte voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid in Mariënbosch 

De middag is georganiseerd door Politie Heerenveen, Rabobank Heerenveen, Zorggroep Sint Maarten Mariënbosch, Caleidoscoop en de Gemeente Heerenveen.

Babbeltruc

Een week eerder ging wijkagent Jan Graafstra samen met Dirk Vellinga van Caleidoscoop de wijk Heerenveen-Noord in om te kijken hoe makkelijk het is om bij ouderen binnen te komen doormiddel van een babbeltruc. Bij vijf ouderen drukte Dirk op de bel met een smoes om naar binnen te mogen.

De eerste gaf te kennen dat hij direct weg moest. Bij de overige vier adressen lukte het Dirk om binnen te komen. Eenmaal binnen werd wijkagent Jan Graafstra op de hoogte gebracht. Samen gingen ze vervolgens een gesprek aan met de bewoners. Ook kregen de bezochte adressen een persoonlijke uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomst in Mariënbosch.

,,De ouderen zijn veel te goed van vertrouwen. Dat kan helaas niet meer in de tijd waarin we nu leven. Bij het laatste adres vroeg Dirk of hij binnen mocht omdat het regende en hij zin had in een kop koffie. Mevrouw liet hem direct binnen en liep door naar de keuken om koffie te zetten. Iemand met verkeerde bedoelingen kan tijdens het zetten van een pot koffie zijn slag slaan in de woning. Mijn advies is om voorzichtig te zijn als er iemand aan de deur staat die u niet kent. Vraag bijvoorbeeld aan iemand die de meterstand komt opnemen altijd naar zijn legitimatie. Dit is namelijk ook een veelgebruikte smoes om binnen te komen. Wees alert, en als u het echt niet vertrouwd bel 112” aldus wijkagent Graafstra.

Voorlichtingsbijeenkomst



Donderdagmiddag kwamen ruim honderd belangstellenden naar de voorlichtingsmiddag in Mariënbosch. De middag stond in het teken van veiligheid in en om de woning en veilig bankieren. Een tweetal adviseurs van de Rabobank Heerenveen, Theo Oosterhof en Mariska van der Werf, informeerden de aanwezigen over veiligheid van bankzaken, internetbankieren en internetmisdaad.

Verder gaf wijkagent Jan Graafstra voorlichting over veiligheid in en om de woning. Ook wees de wijkagent de ouderen op de bevindingen van de week ervoor. Er was tevens een preventietruck aanwezig voor inbraakpreventieadviezen.