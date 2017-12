HEERENVEEN – Maandag 4 december ontvangen Friezen controlebericht NL-Alert

Veel Friezen ontvangen informatie bij een noodsituatie. Zij hebben NL-Alert ingesteld op hun telefoon. Dat is slim, want via NL-Alert kan de overheid je gericht alarmeren en informeren bij noodsituaties, zoals bij explosiegevaar of een terroristische aanslag. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Maandag 4 december zendt de overheid om 12:00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Als je het controlebericht ontvangt, dan staat jouw telefoon goed ingesteld voor NL-Alert.



Controlebericht op 4 december

Maandag 4 december om 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Aan de hand van dit controlebericht kun je nagaan of jouw mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.Als je het controlebericht op 4 december ontvangt, is jouw mobiel juist ingesteld. Je weet dan zeker wat je moet doen als je in de buurt bent van een echte noodsituatie.

Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Sinds de introductie 5 jaar geleden is NL-Alert 200 keer ingezet om mensen te informeren bij uiteenlopende noodsituaties zoals bij grote branden, noodweer, gaslekkage en vanwege vervuiling van drinkwater. Het is de tiende keer dat het NL-Alert controlebericht wordt uitgezonden. Het vorige controlebericht werd door ruim 9 miljoen mensen van 12 jaar en ouder ontvangen.