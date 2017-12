‘Kerst Vier Je Samen’, in Heerenveen

Lions Heerenveen 2.0 heeft, in nauwe samenwerking met Hotel Tjaarda in Oranjewoud, een nieuw initiatief ontwikkeld.

Op zondagavond 17 december 2017 organiseert zij een fantastische Kerstavond voor ouderen en mensen die het vanwege omstandigheden wat minder hebben getroffen in het leven. Onder het motto ‘Kerst Vier Je Samen’, wordt voor deze groep mensen een gevulde avond met diner en entertainment in de grote zaal van Hotel Tjaarda, verzorgd.

Het bijzondere van deze avond is dat 110 Buddy’s worden gekoppeld aan 110 personen uit bovengenoemde groep. De buddy betaald in totaal € 25,- all-in voor zijn gast, zichzelf èn draagt ook zorg voor het thuis ophalen en terugbrengen van zijn of haar gast op deze avond. Zodat zij er even helemaal uit zijn op deze avond.

Hotel Tjaarda heeft voor deze avond haar grote zaal, de keuken, haar chef-kok en het hoofd van de bediening ter beschikking gesteld. Ook leden van een aantal andere service-clubs in Heerenveen steken de handen uit de mouwen in de keuken, bediening en het entertainmentprogramma.

Lions Heerenveen 2.0 hoopt en vertrouwd er op dat de ingrediënten van het menu ter beschikking worden gesteld door ondernemend Heerenveen en andere betrokken burgers.

Een ieder kan zich aanmelden als buddy voor deze avond. Dat aanmelden kan via de website van Lions Heerenveen 2.0. Ga daarvoor naar www.lionsheerenveen.nl/kerstdiner

Lions Heerenveen 2.0 zet zich al sinds haar ontstaan in om gemeente-genoten te ondersteunen, daar waar hen dat zelf minder goed lukt. Ze zijn onder meer de founders van het gratis Heerengracht Concert en zijn verder nauw betrokken bij het Special Sportersfonds, dat tot doel heeft om mensen met een beperking, toegang te geven tot sport en beweging. Het Kerstdiner is een jaarlijks terugkomende activiteit, die telkens op een andere wijze door Lions Heerenveen 2.0 wordt ingevuld.