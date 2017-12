Koude start voor deelnemers Mildamcross

MILDAM: Zaterdag organiseerde AV Heerenveen in samenwerking met Faber Sport de derde loop in de wintercompetitie, de Mildamcross. Het was een koude start, mist en een temperatuur rondom het vriespunt.

Zoals gebruikelijk in de Wintercompetitie kon er weer worden gekozen uit twee afstanden, deze keer 5 km. en 10 km. Het parcours ging vanaf de sportvelden bij vv. Mildam door de bossen van Mildam, Katlijk en Oranjewoud.

Door de overvloedige regenval van de laatste weken was het een lastig parcours, maar wellicht een goede training voor de St. Thomas Trail in en rond Nieuwehorne, welke over drie weken wordt georganiseerd.

De start was om 11:00 uur bij de kantine van vv Mildam.

