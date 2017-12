Laatste straatverkoper van kerstbomen stopt in Heerenveen

HEERENVEEN: Zaterdagmorgen ging de kerstboomverkoop weer van start. Heerenvener Simon Romkes was ook weer present en stond met de kerstbomen bij winkelcentrum De Greiden. Dit is wel het laatste jaar!

Tientallen jaren (30) heeft hij er gestaan en er veel honderden bomen en kerststukjes verkocht. Hij heeft het altijd met heel veel plezier gedaan.

Dit betekent ook afscheid van de laatste straatverkoper van kerstbomen in Heerenveen. Ooit waren in de maand december meerdere verkopers in het Friese Haagje te vinden, maar dat is een traditie die zo langzamerhand helemaal is verdwenen. ,,Door het aanbod van de bouwmarkten kwam de klad in de straatverkoop,’’ weet Romkes.

Hij vindt het nu allemaal wel welletjes. Ik heb de leeftijd om te gaan stoppen. Vervelen zal ik mij niet, ik heb nog een aantal leuke hobbys. Er komt vast wel weer iets op mijn pad.

