“Kerst op De Hoeve” 15 december

Kerst op De Hoeve: Het kerstevenement op De Hoeve vindt dit jaar plaats op zondag 17 december en heeft deze keer de naam “Kerst op De Hoeve” meegekregen.

Iedereen van harte welkom in en rond ’t Hokkien, het dorpshuis van De Hoeve, aan de Kontermansweg. Het evenement begint om 5 uur ’s middags en duurt tot 8 uur. De toegang is helemaal gratis.

Ook dit jaar is er weer veel muziek, lekker eten en drinken en een spel voor de kinderen. De Kerstman, de Kerststal en de Kerstfeeën zijn er natuurlijk ook en is er weer een verloting met allerlei prijsjes die wat met Kerst te maken hebben.

Dit jaar ligt de nadruk op de kerstmarkt. Willem Dekker komt gerookte vis verkopen en Paula’s Petstore speciale kerstspullen voor uw huisdieren. Verder verkopen we kerststukjes, vogeltaarten en andere kerstspullen.

Ook kunt u een aantal workshops volgen: u kunt o.a. een kerstster en een kerstkabouter maken.

De kerststal en de kerstman ontbreken natuurlijk niet.

Nieuw in het programma is het gezamenlijke optreden van Crescendo en het Koor van De Hoeve. Dat betekent dat u circa 90 muzikanten tegelijkertijd kunt horen. Samen worden twee Christmas Carols ten gehore gebracht.

Het is de bedoeling dat we “Kerst op De Hoeve” afsluiten met een samenzang; die is gepland aan het eind van het programma. We denken dat met die samenzang op een positieve manier uitdrukking geven aan de Kerstgedachte, om gezamenlijk mooie dingen te realiseren.

De opbrengst van “Kerst op De Hoeve” gaat voor de helft naar de plaatselijke toneelclub; het andere deel gaat naar een project in Uganda: “Young Mother Health Initiative Uganda”. Dit project richt zich erop om jonge, zwangere vrouwen te ondersteunen bij het voltooien van hun opleiding, zodat ze in de toekomst weer werk kunnen vinden.