Woonboot verloren bij brand Leeuwarderstraatweg Heerenveen

HEERENVEEN: Brandweer Heerenveen werd zondagavond even voor tien uur opgeroepen voor een scheepsbrand. De locatie die werd opgegeven was aan de Leeuwarderstraatweg. Bij aankomst van de eerste bluswagen waren er vlammen en dikke rookwolken waar te nemen. Vanaf Tjalleberd waren de dikke rookwolken te zien.

Politie, ambulancemedewerkers en brandweer deden er alles aan om de locatie z.s.m te bereiken. De woonboot lag letterlijk in het moeras en was moeilijk bereikbaar. Het bleek dat de locatie een paar honderd meter vanaf de Leeuwarderstraatweg lag.

Kort daarna werd er een middelbrand gegeven waarop ook brandweer Akkrum ter plaatse kwam. Er is 300 meter aan slangen uitgerold voor waterwinning.

De brandweer heeft de woonboot gecontroleerd laten uitbranden. Bij teveel blussen zou de kunnen boot zinken. Het schip kan als verloren worden beschouwd. Later op de avond kwam ook het Wetterskip ter plaatse om voorzorgsmaatregelen te nemen. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. Even voor kwart voor elf werd het sein brand meester gegeven.

