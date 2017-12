Brandweer “redt” pieten van het dak bij De Torteltuin

Na een korte zoektocht bleken beide pieten op het dak te zitten. Helaas durfden zij hier niet vanaf te komen.

,,Ze zijn nog niet geslaagd voor hun klimdiploma. Naar boven lukt wel, maar naar beneden is vaak een probleem met pieten in opleiding. Laten we de brandweer maar vragen of die ze van het dak willen halen. Haast is uiteraard geboden. Het is natuurlijk wel 5 december en we hebben dus nog meer te doen vandaag” laat Sinterklaas weten.

Kort na een belletje komt de Heerenveense brandweer met de hoogwerker naar de Torteltuin. Binnen enkele minuten staan beide pieten in het bakje. Eenmaal beneden volgt er een goed gesprek met Sinterklaas. Hierna kan het feest voor de kinderen van De Torteltuin beginnen!