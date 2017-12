De intercity moet stoppen! GroenLinks start een petitie

FRYSLAN: Met ingang van 10 december 2017 rijden de Intercitytreinen de stations in Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega voorbij en rijden er tussen Leeuwarden en Meppel twee sprinters. De nieuwe dienstregeling van de NS zorgt voor langere reistijden en meer overstappen voor reizigers die gebruik maken van genoemde stations. De reistijd naar Zwolle is nu 50 minuten zonder overstap, straks een uur mét overstap. De reistijd naar alle steden voorbij Zwolle neemt toe met bijna 20 minuten met in elk geval één of twee overstappen. Het is niet langer mogelijk om zonder overstap naar Zwolle of naar Schiphol te reizen.

‘Dit is niet acceptabel’, aldus Gerrie Rozema, GroenLinks raadslid in Heerenveen, ‘de provincie heeft er anderhalf miljoen bij gelegd om het treinverkeer in Friesland beter te maken. Hoezo beter? Vanuit Leeuwarden gaat als altijd tweemaal per uur een trein richting de randstad. De andere twee treinen zijn niet interessant voor mensen die verder reizen dan Meppel. Voor forenzen en scholieren uit Akkrum, Nes en omgeving die naar Zwolle of verder reizen neemt de reistijd 10 tot 19 minuten toe. Als je vanuit Akkrum naar Utrecht wilt kun je in Heerenveen uitstappen en dan 22 minuten wachten op de Intercity!’ Vanaf 10 december moeten treinreizigers die van Grou-Jirnsum of Akkrum naar ‘het westen’ reizen één keer overstappen in Heerenveen (22 minuten wachttijd) of tweemaal overstappen in Meppel én Zwolle (respectievelijk 11 en 13 minuten wachttijd).

GroenLinks Heerenveen en Weststellingwerf en PAL GroenLinks (Leeuwarden) willen er bij de Nederlandse Spoorwegen op aandringen om deze actie terug te draaien. Om te laten zien dat er veel mensen die een goede treinverbinding willen met de randstad, hebben ze een online petitie gestart. Mensen kunnen de petitie ‘Herstel goede treinverbinding Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega’ tekenen tot 24 januari. Daarna wordt de petitie aangeboden aan de directie van de Nederlandse Spoorwegen. De petitie roept de vervoerder op de oude situatie te herstellen. Dit kan door de de directe verbinding van Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega met Zwolle te herstellen. Bijvoorbeeld door de inzet van een extra Intercity die tot Zwolle bij elk station stopt of door gebruik te maken van een regioIC, een sprinter die via Zwolle door rijdt naar de Randstad.

‘GroenLinks wil graag dat mensen de auto laten staan en dat ze gebruik maken van het openbaar vervoer. Er moeten dan ook betere trein –en busverbindingen komen. Hier is juist sprake van het omgekeerde: mensen worden de trein uitgejaagd en zullen dus vaker de voorkeur geven aan de auto. Bovendien is dit niet goed voor de leefbaarheid van de dorpen, onbegrijpelijk dus dat Gedeputeerde Staten dit plan heeft goedgekeurd, sterker nog, mede heeft gefinancierd!’, aldus Rozema.

Statenlid Retze van der Honing zal over deze kwestie vragen stellen aan Gedeputeerde Johannes Kramer. Hij wil ondermeer weten waarom de provincie positief over de dienstregeling geadviseerd heeft en of de provincie bereid is met de NS in overleg te gaan om de dienstregeling van tafel te krijgen. Ook wil hij weten wat er met de 1,5 miljoen ios gebeurd ide de provincie kon besteden aan verbetering van het treinverkeer in Friesland.