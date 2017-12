LEEUWARDEN: Dinsdag is er door een grote groep vrijwilligers gezocht naar de vermissing van Remon Bruinsma in Leeuwarden. Tijdens de zoekactie is in en om de grachten gezocht. Ook heeft de politie duikers ingezet. Dit gebeurde in het water bij de Westerplantage.

De zoekactie van de duikers in verband met de vermissing is aan het einde van de middag beëindigd. Helaas heeft deze actie geen resultaat gehad. Morgen wordt de zoekactie hervat.