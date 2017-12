Koppositie na dubbelzege van UNIS Flyers

HEERENVEEN/EINDHOVEN – Nadat zaterdag in een uiterst pover thuisduel Chiefs Leuven met 6-0 was verslagen en Eindhoven Kemphanen een dag later in eigen huis met 5-2 aan de kant was gezet, mag UNIS Flyers zich de nieuwe koploper van de BeNe-League noemen.

De tevreden lach van trainer Mike Nason na afloop van het uiterst gewichtige treffen met Eindhoven was zo begrijpelijk als het maar kan. Hij had niet alleen een aantal lastige weken met maar liefst drie thuisnederlagen definitief naar de vergetelheid geholpen, maar met een winning streak van vijf ook nog eens de leiding in de competitie genomen.

UNIS Flyers is dus weer terug waar het voor aanvang van het seizoen al verwacht werd en feitelijk ook hoort; in de top van de gecombineerde Belgisch-Nederlandse League. Nason: ,,Dit geeft het team en vooral de geroutineerde spelers in ons team een boost. Deze positie willen ze verdedigen.’’

Hij was maar wat blij met de veroverde koppositie. Met name omdat die gepakt werd dankzij de uitstekende 5-2 zege in Eindhoven op Kemphanen. Zaterdagavond speelde zijn team immers slechts een periode naar behoren.

In de eerste periode nam UNIS Flyers een beslissende 4-0 voorsprong tegen Leuven. Daarna vonden de meeste spelers van de Heerenveense het wel prima en speelden in een bedenkelijk niveau het treffen uit.

,,De focus van veel jongens is al op het duel met Eindhoven gericht’’, verklaarde Nason het belabberde niveau van zijn team in periode twee en drie tegen Leuven. Dat gelijk kreeg hij een dag later. ,,We waren een totaal ander team dan tegen Leuven’’, constateerde Nason tevreden na afloop van de revanchewedstrijd in Eindhoven.

UNIS Flyers domineerde feitelijk. Het was vooral doelman Deniz Mollen van de Brabantse ploeg die er voor zorgde dat de beslissing in de topper niet al ver voor het einde gevallen was. ,,Hij speelde wederom geweldig’’, refereerde Nason aan de eerder dit seizoen in Thialf geleden nederlaag tegen Eindhoven.

Nu kon Mollen een nederlaag niet voorkomen. In de laatste tien minuten liep UNIS Flyers uit van 1-1 naar 5-1 en stelden de drie punten alsnog veilig. Met de koppositie als extra beloning. Die behoudt het team van Nason minimaal tot vrijdagavond.

Wint UNIS Flyers dan in Den Haag van HIJS Hokij, dan blijft het koploper. Winnen de mannen van trainer Chris Eimers, dan zijn de Hagenaars de nieuwe leiders in de BeNe-League. Nason: ,,Maar dit geeft weer het gevoel van vorig seizoen en dat gevoel willen we absoluut vasthouden.’’