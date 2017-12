VVD stelt vragen inzake verspilling zorggeld.

HEERENVEEN: In de Telegraaf van 21 november jl. stond een bericht over verspilling van geld in de zorg. Het gaat over een twitterbericht over een onnodig weggooide traplift voor een oudere dame dat veel stof doet opwaaien. De traplift hing al langer in huis. De oudere dame wilde de traplift wel houden nadat haar man was komen te overlijden. Zij raakte immers ook steeds slechter ter been. Zij kreeg echter nul op het rekest.

Op haar vraag wat er dan met het hulpmiddel zou gaan gebeuren, kreeg ze het tenenkrommende antwoord: die wordt weggegooid. Raadslid voor de VVD Floris de Wit : “Het is onbegrijpelijk dat zorggeld dat op deze manier over de balk wordt gesmeten”

Ook de Tweede Kamer bemoeit zich ermee. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en gemeenten moeten in actie komen, vindt een Kamermeerderheid. De VVD fractie in Heerenveen vindt dat de gemeente liefdevolle maar ook doelmatige en efficiënte zorg moet organiseren. Het weggooien van een traplift hoort daar natuurlijk niet bij.

De VVD Heerenveen wil weten of er ook in onze gemeente ook sprake is dergelijke situaties en heeft het college vragen gesteld. Daarnaast roept de fractie inwoners van onze gemeente op om verspilling in de zorg te melden bij de VVD fractie en de gemeente.