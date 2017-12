Helpt u de Voedselbank Heerenveen en het Leger des Heils?

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. De afgelopen jaren was de inzamelingsactie voor de wedstrijd een groot succes en daarom zetten we de traditie graag voort. Behalve voedsel, roepen we supporters en sponsors ook op om sport- en/of voetbalschoenen mee te nemen. Deze worden gedoneerd aan het Leger des Heils.

Sjoerd Talsma, voorzitter van de Voedselbank, is zeer enthousiast over het feit dat er weer voedsel zal worden ingezameld. Daarnaast heeft hoofdsponsor GroenLeven 250 kaarten beschikbaar gesteld voor de wedstrijd op 16 december, zodat de klanten van de Voedselbank deze wedstrijd kunnen bezoeken.

Ook het Leger des Heils is zeer enthousiast. Het Leger des Heils biedt begeleiding aan mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden, zoals dak- en thuislozen. Woordvoeder Renate Harkema noemt het een geweldige actie: “Ook voor dak- en thuislozen is sport enorm belangrijk maar ontbreekt het vaak nog aan goed materiaal. We hopen dat we veel sportschoenen kunnen inzamelen.”

De inzamelpunten voor voedsel en gebruikte sport- en/of voetbalschoenen worden ingericht bij ingang E, G, T, O, B en J, waar vrijwilligers het houdbare voedsel en de schoenen in ontvangst zullen nemen. De volgende artikelen zijn geschikt om te doneren:

· Rijst, couscous en droge pasta’s

· Suiker en meel

· Siroop, stroop en honing

· Frisdranken, koffie en thee

· Koekjes, pinda’s, ontbijtgranen en muesli

· Groenten en/of fruit in blik

· Jams en zoetwaren

· Soepen en/of conserven

· Fritessaus, ketchup en dergelijke mits lang houdbaar

· Sport- en voetbalschoenen in alle maten

Wilt u ook een donatie doen? Neem dan contact op met de MVO afdeling via 0513-612145 of neem het mee naar de wedstrijd sc Heerenveen – NAC Breda op 16 december.

©Foto Flitsnieuws.nl