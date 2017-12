Jeugdspeler bezorgt mannen Delta Impuls 1 gelijkspel

HEERENVEEN: De tafeltennissers van TTV Delta Impuls 1 sloten op vrijdag 1 december een succesvol najaarsseizoen af met een thuiswedstrijd tegen TTV Assen 3 (Andries Cats, Melvin van Kralingen en Merijn Smid). Voor beide teams stond er niks meer op het spel in de promotiepoule van de Noordelijke 1e-divisie; handhaving was al bereikt en kampioen worden niet meer mogelijk. Met het oog op de toekomst werd bij de Friezen de landelijke jeugdspeler Mark Hankel opgesteld. Hij werd bijgestaan door Arnoud Hofman, Sander Derkx en coach Wadse Temme.

Arnoud bekroonde een sterk seizoen met drie zeges. Hij verloor slechts twee van zijn dertig wedstrijden, al kwam daar bijna een nederlaag bij: hij wist Cats net op tijd van zich af te schudden. Sander eindigde zijn moeizame seizoen, met drie nederlagen, lichtelijk in mineur. Wel vervulde hij een belangrijke rol in het gewonnen dubbelspel. Samen met Arnoud versloeg hij het ‘Asser-duo’ Cats/Smid, zonder een game te verliezen. Mark Hankel, normaal actief in de 2e-klasse Friesland (senioren) en Landelijk C (junioren), kende een verbazingwekkend Noordelijk 1e-divisie-debuut. Brutaal pakte hij een game in zijn partij tegen van Kralingen. Vervolgens zorgde hij zelfs voor 5-5 eindstand door, na een heuse thriller (12-10 in de vijfde game), Smid aan de kant te zetten. Tussendoor bleek Cats voor Mark nog iets te ervaren.

Delta Impuls 1 is ook volgend seizoen te bewonderen in de Noordelijke 1e-divisie. Wel zullen er een aantal zaken veranderen. Arnoud Hofman gaat competitie spelen in en bij Buitenpost. Mark Hankel zal in zijn plaats het team versterken. Jan Zuur maakt het team, als coach, compleet. Wadse Temme, Sander Derkx, Hans Vlig, Mark Hankel en Jan Zuur hopen zich komend voorjaar, ondanks het vertrek van Arnoud, wederom veilig te spelen.