Lezingen Odd Fellow Heerenveen

HEERENVEEN: De Iris Rebekkahloge organiseert in de maand januari 2018 voor de Odd Fellowleden, huisgenoten, vrienden en belangstellenden een drtietal interessante lezingen:

Vrijdagmorgen 12 januari 2018 aanvang 9.30 uur

Jacob Kuiper : Hoe het Russische Tsjeljabinsk aan een echte ramp ontsnapte.

Jacob Kuiper is sinds 1978 werkzaam bij het KNMI. Vanaf 1991 werkt hij als hoofdmeteoroloog bij de sectie luchtvaartmeteorologie van de sector Weer van het KNMI in De Bilt. In januari 2012 heeft Jacob Kuiper bij ons lezingen verzorgd, o.a. onze Aarde: doelwit van buitenaards ruimtepuin. Destijds vertelde hij dat in de toekomst steeds opnieuw grotere en kleinere brokstukken de aardbaan kruisen en dat de kans groot is dat ook de mensheid met een catastrofale inslag te maken kan krijgen. Op veler verzoek van de toen, hebben we Jacob Kuiper wederom gevraagd een lezing te verzorgen.

Op 15 februari 2013 verscheen opnieuw een verblindend heldere vuurbol, nu boven de zuidelijk Oeral. Een grote meteoroïde kwam onverwachts de atmosfeer binnen boven het Russische Tsjeljabinsk. Deze gebeurtenissen laten zien dat de aarde wel degelijk risico loopt vanuit de ruimte.

Het zal wederom een boeiende lezing worden.

Vrijdagmorgen 19 januari 2018 aanvang 9.30 uur

Jan Paul van der Jagt: Zinvol toeval, een geschenk dat je toevalt…………………

Overkomt het je ook wel eens? Je denkt aan een goede bekende die je eigenlijk al lange tijd uit het oog hebt verloren. Dan gaat plotseling de telefoon en daar vraagt diezelfde oude vriend ineens hoe het met je gaat…

Is het gewoon simpel toeval of gebeurt er iets bijzonders? Kunnen gedachten, dromen, wensen, visioenen e.d. leiden tot wonderlijke gevolgen?

Bestaat er een soort aantrekkingskracht die je zelf kunt aansturen? Is er meer tussen hemel en aarde? Bestaat toeval of juist niet?

Tijdens deze lezing wordt nader op dergelijke vragen ingegaan en wordt stilgestaan bij vormen van zinvol toeval, die de grens van leven en dood overschrijden. De lezing wordt via een Power Point Presentatie ondersteund met verhelderend beelden.

Vrijdagmorgen 26 januari 2018 aanvang 9.30 uur

Jeannette van Tulder: De vele functies van muziek!

“Liefde en Muziek zijn de vleugels van de ziel” zei de componist Hector Berlioz. Over welke muziek hebben we het dan? En welke functies en aspecten spelen een rol?

Muziek en emoties zijn nauw met elkaar verbonden.

In deze lezing behandelt Jeannette van Tulder, gepassioneerd muziekliefhebber en koorzanger, de vele functies van muziek en de invloed van muziek op gezondheid/welzijn van ons allemaal.

Na afloop van de lezing heeft u meer inzicht in hoe muziek u kan inspireren, troosten, oppeppen, etc. en hoe u zelf muziek gerichter in kunt zetten.

Kosten en aanmelden:

De kosten voor deze drie lezingen zijn € 25,00 per persoon incl. koffie, thee bij aanvang van de lezing en in de pauze.