Serieuze plannen voor Friese pelleteerfabriek in Heerenveen

DRONRIJP: Biomassa Fryslân uit Dronryp heeft serieuze plannen om een Friese pelleteerfabriek op te richten. De fabriek gaat Fries snoei- en resthout verwerken tot brokjes voor pelletkachels en -ketels. Het gaat om een investering van zo’n € 10 miljoen. Een haalbaarheidsonderzoek is bijna afgerond, de uitkomsten zijn positief. De provincie Fryslân droeg ruim € 92.000 bij aan het onderzoek. De plannen passen bij de groene energie-ambities van de provincie.

‘Wij beogen een fabriek met maximaal 4 productielijnen met een productie van elk 22.500 ton pellets per jaar’, vertelt directeur Niek Witteveen van Biomassa Fryslân. ‘De geproduceerde pellets vervangen 50 miljoen kuub gas. Voor de pellets wordt geen hout geoogst, er wordt gewerkt met houtsnippers, zaagsel en resthout uit de regio. Nu wordt dit veelal uit Fryslân getransporteerd en ergens verbrand. Dat is straks verleden tijd’.

Haalbaarheidsonderzoek

Voor het haalbaarheidsonderzoek is gesproken met veel partijen, zoals gemeenten, agrariërs en potentiële afnemers. En ook met Noardlike Fryske Wâlden, Elan en de houtverwerkende industrie. Uit de gesprekken blijkt dat er in Fryslân een behoorlijke stroom snoei- en resthout is. Er is belangstelling voor deze hernieuwbare energie. Naar verwachting is het onderzoek in februari klaar. Als de resultaten dan nog steeds positief zijn, hoopt Biomassa Fryslân eind 2019 te beginnen met de bouw van de fabriek.

Regionale bio-energieketen

Gedeputeerde Michiel Schrier is enthousiast over de plannen. ‘Met de komst van de fabriek ontstaat er een regionale bio-energieketen. De brokjes van Fries snoei- en resthout zorgen straks voor warmte bij Friese organisaties en de mensen thuis. Vier lijnen in 2020 produceren bijna 15 procent van onze duurzame energiedoelstelling’.

Woensdag 6 december presenteerden de provincie en Biomassa Fryslân de plannen in de Pollepleats in Westhem. De Pollepleats heeft al een pelletkachel. Eigenaar Jos Tio reageert verheugd op de komst van een Friese fabriek: ‘De brokjes komen nu van ver, prachtig dat het straks uit de eigen regio komt!’.

Energietransitie

Provincie Fryslân wil haar bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarmee sluit de provincie aan op, en draagt bij aan, nationale, Europese en wereldwijde afspraken. De provincie zet in op energie besparen en duurzame energie opwekken.