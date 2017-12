Slachtoffer ongeval Jubbega overleden

JUBBEGA: Dinsdag aan het begin van de middag werden de hulpdiensten opgeroepen voor een voertuig te water aan de Jochem Alberdaweg in Jubbega. Brandweer Jubbega, politie, ambulance en traumaheli kwamen ter plaatse.

Bij het ongeval raakte de bestuurster bekneld en gewond. De brandweer heeft de bestuurster uit het voertuig gehaald. Bij het ongeval is een 87-jarige vrouw om het leven gekomen. De vrouw is vermoedelijk onwel geworden en toen met haar auto in sloot terecht gekomen. Een berger heeft later het voertuig geborgen.

Foto Henk Stoelwinder