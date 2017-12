Zoekactie politie naar vermiste Remon in volle gang

Remon is voor het laatst gezien in de binnenstad van Leeuwarden. Een van de scenario’s is dan ook dat hij in het water terecht gekomen is. De afgelopen dagen heeft de politie de stad in sectoren ingedeeld en gezocht in stegen, tuinen en braakliggende terreinen en daken. Ook de kade en in de grachten van Leeuwarden is gezocht met politieboten met sonar en politiehonden. Ook de inzet van de politiehelikopter boven en rond Leeuwarden met warmtebeeldcamera had geen resultaat. Rechercheurs bekijken camerabeelden en zoeken naar eventuele aanknopingspunten waar Remon zich exact heeft bevonden. De familie, maar ook wij, maken ons grote zorgen en zetten alle mogelijke opsporingsmiddelen in om Remon te vinden.

Mobiele telefoon

Zijn mobiele telefoon is gevonden in het centrum van de stad bij een winkel op de Nieuwstad en is uitgelezen. Tot nu toe is daar geen informatie aangetroffen wat helpt in het onderzoek. Kan het zijn dat het om een misdrijf gaat? We houden rekening met alle scenario’s, maar vooralsnog hebben wij daar geen aanwijzingen voor.

Familierechercheur

De familie heeft via een familie rechercheur persoonlijk contact met de politie. Alle vragen en zorgen kunnen ze met hem delen.

Signalement van Remon

Signalement: lengte 1.85 slank postuur. Haardracht kort opgeschoren aan de zijkant. Bovenop wat langer met een staartje aan de achterkant (manbun). Kleur haar blond. Vermoedelijk een boerenzakdoek als bandana. Fel geel t-shirt met een afbeelding waarop een pop staat. Strakke spijkerbroek en een bruine jas.

Verdere acties

Vandaag, woensdag 6 december, gaat de zoektocht door naar Remon. De politie zoekt samen met Provinciale Waterstaat van de Provincie Fryslân, het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie, de politie op het water van de eenheden Noord en Oost-Nederland en de Stichting Opsporing Apparatuur Drenkelingen (SOAD) van Urk verder in en rondom het water in Leeuwarden.

Voor het laatst gezien

Wij hebben camerabeelden waarop Remon te zien is in de Kleine Kerkstraat in de binnenstad van Leeuwarden. De politie heeft tot nu toe geen verdere aanknopingspunten of informatie over waar hij kan zijn. Heeft u Remon na 02.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag nog gezien? Bel dan de politie op 0900-8844.

Camerabeelden

Als mensen een camera bij hun huis of bedrijf hebben hangen in de stad, willen we hen vragen naar de beelden van die donderdagavond te kijken. Zien mensen op de beelden iets wat van belang kan zijn voor het onderzoek, bel dan de politie via 0900-8844. Daarnaast zijn ook alle andere tips welkom.