Frontale aanrijding tractor en auto

Noordwolde-Zuid- Op de Nieuweweg in Noordwolde-Zuid kwamen donderdag in de namiddag een personenauto en een tractor frontaal met elkaar in botsing.

Het ongeval gebeurde in de wegversmalling waar het verkeer vanaf de Nieuweweg Noordwolde-Zuid binnen rijdt.

De bestuurder raakte hier door lichtgewond en is voor onderzoek naar van ziekenhuis afgevoerd, de inzittende van de personenauto kwam met de schrik vrij. De klap was zo enorm dat bij een dicht gelegen woning een bloempot voor in de tuin nog stuk is gegaan.

De brandweer van Noordwolde kwam ter plaatse om de boel weer op te ruimen. De Nieuweweg werd tijdelijk afgezet.

Foto Henk Diever