Hans Broekhuizen CDA Heerenveen trekt verkiezingskar

HEERENVEEN – Hans Broekhuizen is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor CDA Heerenveen. De inwoner van Heerenveen is sinds 2014 wethouder en wil de functie ook in de nieuwe collegeperiode voortzetten.

Broekhuizen is verheugd dat de leden van het CDA met zijn voordracht hebben ingestemd. ,,Fantastisch om opnieuw lijsttrekker te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met de andere kandidaten en het campagneteam gaan we een mooie uitslag voor het CDA maken. We hebben er zin in.”

De huidige fractieleden hebben opnieuw een plekje gekregen op de kandidatenlijst. Ook zij willen hun raadswerk de komende vier jaar een vervolg geven. Amarens Reitsma uit Heerenveen staat op plek twee. Jentsje Abma uit Jubbega op drie, gevolgd door Hedwich Rinkes uit Heerenveen en Bernhard Hoekstra uit Nes.

De lijst kent daarnaast ook nieuwe namen. ,,De eerste tien vormen een mooie mix van kandidaten uit verschillende dorpen en uit de plaats Heerenveen”, concludeert Hans Broekhuizen. Christel Muijtjens uit Akkrum is de nummer zes op de lijst. Thea IJsselmuiden uit Heerenveen op zeven, gevolgd door Karst Breeuwsma uit Aldeboarn, Sietze Blacquière uit Heerenveen en Janienke Knol uit Heerenveen.