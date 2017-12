Unis Flyers maatschappelijk partner Jeugdsportfonds Friesland

HEERENVEEN: De Unis Flyers, de BeNeLeague ijshockeyclub van Heerenveen, zijn zeer verheugd te melden dat ze met het Jeugdsportfonds Friesland een maatschappelijk partnership hebben afgesloten.

1 op de 8 kinderen

1 op de 8 kinderen in Nederland kan niet bij een club sporten vanwege een gebrek aan financiële middelen bij ouders en/of verzorgers. Hierdoor lopen kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Herma van Keulen, bestuurslid Jeugdsportfonds Friesland: “In Friesland alleen al gaat het om 16.000 kinderen. Hiervan sporten op dit moment 2.000 via het Jeugdsportfonds Friesland. Maar wij willen graag de komende jaren nog veel meer kinderen bereiken en ondersteunen. Ik vind het erg belangrijk dat elk kind de mogelijkheid heeft om te sporten. Het Jeugdsportfonds helpt die kinderen die dat laatste financiële zetje nodig hebben. De Unis Flyers ondersteunen deze gedachte en willen zich graag voor langere termijn verbinden aan het fonds.“

Partnership Unis Flyers en Jeugdsportfonds Friesland

Deze unieke samenwerking is inmiddels zichtbaar middels een reclamebord in de hal van Thialf en een opvallende boarding langs het ijs. Hierop staat een portret van de captain van de Unis Flyers, Tony Demelinne. Tony heeft zich bereid gevonden als persoonlijk ambassadeur te zullen optreden voor het fonds. Tezamen met de rest van de selectie zal hij zich inzetten voor allerlei activiteiten voor kinderen als jeugdclinics en overige presentaties. Ook het bezoeken van wedstrijden door kinderen uit de doelgroep zal tot de activiteiten gaan behoren. Het logo van Jeugdsportfonds Friesland zal terugkomen in alle uitingen van de Unis Flyers. Met name tijdens de IJshockey sCool , schaatsklas voor kinderen vanaf 4 jaar op zondagochtend waarbij de eerste 3 lessen gratis zijn, zal de steun vanuit het Jeugdsportfonds naar voren komen. Om zo de sport te promoten en de drempel om lid te worden te verlagen.

Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Over Jeugdsportfonds Friesland

Het Jeugdsportfonds Friesland biedt sinds 2006 kinderen van ouders/verzorgers die niet-financieel daadkrachtig zijn, een kans om te sporten. Omdat het fonds voor hen een lidmaatschap of sportartikelen betaalt, kunnen deze kinderen lid worden van een sportclub. Het Jeugdsportfonds Friesland geeft kinderen door middel van sport een kans zich positief te ontwikkelen. Sinds 2011 beschikt het fonds ook over het CBF-keurmerk dat toezicht houdt op alle goede doelen in Nederland