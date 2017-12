Binnenkort ovatonde Entree Joure in gebruik

JOURE: De Entree van Joure gaat binnenkort gefaseerd in gebruik. De eerste fase is de ingebruikname van de ovatonde. De verwachting is dat deze eind volgende week opengesteld wordt voor verkeer. Hierdoor rijdt het voor het verkeer net even anders (zie kaartje). Werkzaamheden afhankelijk van het weer

De weersomstandigheden zorgen ervoor dat bepaalde werkzaamheden niet kunnen en konden plaatsvinden. Het gaat dan onder andere om het folie leggen bij de nieuwe aansluiting Joure. Dit folie moet gelast worden en dat kan alleen bij droog weer, weinig wind en boven de 5 graden. Om deze werkzaamheden toch zoveel mogelijk uit te kunnen voeren, heeft aannemer Gebr. Van der Lee inmiddels een tijdelijke tent geplaatst. Viaduct verlengde Geert Knolweg

De aansluiting tussen de ovatonde over de A7 naar het viaduct verlengde Geert Knolweg (oranje lijn op het kaartje) staat nu gepland voor het einde van het jaar, maar dit blijft afhankelijk van het weer. Nieuwe op- en afritten

De nieuwe op- en afritten (Heerenveen-Joure en Joure-Lemmer/Sneek) zijn later klaar dan de aansluiting met het nieuwe viaduct. Het verkeer vanuit Heerenveen en vanuit Joure naar Lemmer/Sneek blijft dus even gebruikmaken van de tijdelijke bypasses.