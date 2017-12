Gonda Timmer uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar 2017

HEERENVEEN: Gonda Timmer ontving donderdag 7 december de Ida Zilverschoon Prijs voor Vrijwilliger van het Jaar 2017. De prijs, een geldbedrag van 250,- euro, krijgt hij/zij voor haar werkzaamheden als preventiemedewerker en zwerfkattenproject. De prijs wordt namens de Stichting Ida Zilverschoon overhandigd door Ike Post. Deze Stichting beheert een fonds dat wordt ingezet ter ondersteuning van personen of organisaties die zich inzetten voor het beschermen van dieren.

Gonda zet zich al jaren met hart en ziel in voor het dierenwelzijn in de regio. Op het gebied van preventie maar daarnaast heeft zij een behoorlijke bijdrage geleverd aan de afname van het aantal zwerfkatten in de regio Friesland aldus Ike Post.

In een eerste reactie zei Gonda ‘wat een leuke verrassing en stukje waardering!’’

Trots

De Dierenbescherming Regio Noordoost is trots op ‘hun’ Vrijwilliger van het Jaar en hoopt dat deze onderscheiding meer mensen stimuleert om vrijwilligerswerk te gaan doen. De Dierenbescherming is 100% afhankelijk van giften en donaties en is voor het uitvoeren van haar activiteiten voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers.

Stichting Ida Zilverschoon

De Stichting Ida Zilverschoon heeft ten doel het –al dan niet jaarlijks- uitkeren van een prijs in geld: De Ida Zilverschoon Prijs. De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie welke zich in bijzondere zin positief heeft onderscheiden op het gebied van de bescherming van dieren en/of het voorkomen en bestraffen van dierenmishandeling. Kijk voor meer informatie op www.stichtingidazilverschoon.nl