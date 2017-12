Kerstmusical ‘Onderweg’ op Bornego College

​​

HEERENVEEN – Na weken voorbereiding op het Bornego College Lyceum te Heerenveen is het eindelijk zo ver: de kerstmusical van 2017, getiteld ‘Onderweg’. Deze wordt op 20 en 21 december opgevoerd. Maar er is iets bijzonders: de kerstmusical is volledig door leerlingen geschreven, geregisseerd en georganiseerd.



Op een regenachtige dinsdagmiddag is er op het Bornego College veel te beleven. Alle rayonnen, die allemaal een verschillend deel van de musical voor hun rekening nemen, zijn druk bezig met de voorbereidingen. Terwijl rayon Techniek de lichten aan het installeren is en rayon Dans de toneelspelers bekend maakt met de choreografie, vertellen de schrijvers van deze musical, Jelmer Bloemhof en Wouter Wijbrands, iets meer over het verhaal.

Jelmer vertelt: ‘Het verhaal gaat over een moeder en een dochter die na een heftige gebeurtenis in hun leven op reis gaan, maar eenmaal daar aangekomen gebeuren er dingen die ze zelf ook niet zagen aankomen.’ ‘In het stuk komt het begrip acceptatie en identiteit sterk naar voren’, voegt Wouter toe, ‘Ook is het, al zeggen we het zelf, best bijzonder dat het volledig door leerlingen wordt geregeld’. ‘Dik 60 leerlingen van klas 3 en hoger werken allemaal samen om een prachtige musical neer te zetten, dit creëert natuurlijk een enorme band’, zegt Jelmer met lichte trots.

De voorbereidingen komen tot zijn eind en het wordt tijd dat de musical wordt opgevoerd. En dat gaat gebeuren op 20 en 21 december op het Bornego College Lyceum. Vanaf half 8 bent u van harte welkom en om 8 uur zal de voorstelling beginnen. De hele kerstmusicalcrew kijkt enorm uit naar uw komst!