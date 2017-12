Michel Vlap verlengt contract tot 2022

HEERENVEEN: sc Heerenveen heeft vandaag een nieuw contract afgesloten met Michel Vlap. De 20-jarige aanvallende middenvelder tekende vandaag een nieuwe overeenkomst voor vier seizoenen. Vlap doorliep de gehele jeugdopleiding van sc Heerenveen en wist op 29 oktober j.l. zijn basisdebuut in de eerste selectie te bekronen met een doelpunt.

De uit Sneek afkomstige voetballer kwam als F-pupil bij de voetbalschool van sc Heerenveen en heeft inmiddels negen Eredivisieduels, drie doelpunten en één assist achter zijn naam staan. Met negen wedstrijden staat de Sneker nu op gelijke hoogte met vader Jan Vlap, die van 1988 tot 1990 als linksback deel uitmaakte van de selectie van sc Heerenveen.

Technisch manager Gerry Hamstra is ingenomen met de handtekening van het Friese talent: ‘’We zijn blij dat we weer een eigen jeugdspeler kunnen vastleggen voor een lange periode. Ons DNA is dat we jonge spelers willen opleiden en/of scouten, in dat profiel past Michel fantastisch. Het is een kind van de club, een Friese jongen die dit jaar doorgebroken is, waar we hopelijk nog lang van kunnen genieten!’’